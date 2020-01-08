Рамиз Мехтиев продолжает пертурбации

Академик Мехтиев сказал, что в последнее время в руководимой им структуре начаты научные и научно-организационные реформы.

Сегодня состоялось очередное заседание Президиума Национальной академии наук Азербайджана (НАНА). Как сообщает пресс-служба НАНА, с вступительным словом заседание открыл президент НАНА, академик Рамиз Мехтиев.

По словам академика, основной целью реформ является развитие азербайджанской науки на уровне современных стандартов в соответствии с государственной политикой, проводимой Президентом Азербайджана в направлении социально-экономического развития страны.

Рамиз Мехтиев сказал, что перед ними стоят важные задачи по совершенствованию структуры Академии, определению современных научных приоритетов, расширению международных связей, реализации политики государства, в частности усилению роли науки в развитии ненефтяного сектора.

Затем на заседании был рассмотрен ряд кадровых вопросов. Соответствующим постановлением доктор философии по физике Эльман Юсифов освобожден от должности директора Института зоологии НАНА. Исполнение обязанностей директора Института временно возложено на заместителя директора по научной работе, доктора биологических наук Эльшада Ахмедова. Также освобожден от занимаемой должности заведующий Академгородком НАНА Байрам Бабаев, на эту должность назначен доцент Пярвиз Гасанов.