Отбор на Олимпиаду: Азербайджан проиграл и Болгарии
Женская сборная Азербайджана по волейболу провела свой второй матч в квалификационном турнире за право сыграть на Олимпиаде-2020 в Токио, который проходит в голландском Апельдоорне.
Сегодня наша команда играла с Болгарией и уступила со счетом 1:3 (23:25, 19:25, 25:21, 22:25).
Напомним, что в первом матче наша команда уступила со счетом 0:3 Голландии.
Сегодня в нашей группе будет сыгран еще один матч: Голландия сыграет с Польшей. А завтра Азербайджан проведет свою последнюю игру – против полек.
Турнирное положение на данный момент:
1. Голландия – 2 победы, 6 очков (2 матча)
2. Польша – 1, 3 (1)
3. Болгария – 1, 3 (3)
4. Азербайджан – 0, 0 (2).
У нашей команды остаются лишь теоретические шансы на выход из группы. Нужно, чтобы сегодня Польша проиграла Голландии со счетом 0:3 или 1:3, а завтра уступила нам - 0:3.