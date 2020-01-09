Трамп о возможной причине крушения украинского самолета

По его мнению, техническая неисправность не была причиной катастрофы.

«Кто-то мог допустить ошибку», — заявил Трамп. При этом он не привел никаких доказательств своим словам.

Ранее эксперты украинской государственной комиссии по расследованию обстоятельств гибели самолета осмотрели обломки авиалайнера в Иране. Группа отвергла версию неисправности двигателей, а иранская сторона пока не предоставила данные радаров управления воздушным движением. У украинских специалистов отсутствует информация о том, какие летающие объекты могли находиться вблизи самолета и был ли произведен пуск ракеты.

«Боинг-737» «Международных авиалиний Украины» выполнял рейс Тегеран — Киев со 168 пассажирами на борту. Он упал в районе аэропорта иранской столицы через несколько минут после вылета утром 8 января. На борту находились 11 украинцев, остальные были гражданами Ирана, Афганистана, Канады и нескольких европейских стран.