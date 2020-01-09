Россия и Турция договорились о прекращении огня в Идлибе

Режим прекращения огня введен в Идлибской зоне деэскалации в Сирии в четверг, 9 января. Об этом сообщил начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков, передает Интерфакс.

Отмечается, что перемирие введено по договоренности с Турцией. Российская сторона также призвала командиров незаконных вооруженных формирований к мирному урегулированию ситуации.

Ранее, 8 января, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во время совместной встречи высказались за решение всех проблем в Ближневосточном регионе исключительно мирными методами.