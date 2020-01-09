Иран опроверг версию о ракетном ударе по украинскому лайнеру

В Иране опровергли версию о возможном ракетном ударе по украинскому лайнеру Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», который потерпел катастрофу близ Тегерана. Об этом заявил глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде. Его слова приводит РИА Новости.

Абедзаде отметил, что ракетная атака на самолет «невозможна с научной точки зрения». По его словам, на той же высоте в этот момент находились еще несколько пассажирских лайнеров.

Также глава организации указал на то, что в стране существует «полная координация» между военным и гражданским секторами.

Ранее в Пентагоне заявили, что Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», вероятно, был случайно сбит из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Tор-M1» иранской армии. По оценкам Пентагона, инцидент мог быть случайным. Отмечается, что противовоздушная оборона Ирана могла сработать после обстрела американских баз в Ираке.