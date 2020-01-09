Армия Хафтара отвергла инициативу Турции и России о прекращении огня

Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара отвергла в четверг российско-турецкую инициативу о прекращении огня. Об этом сообщил официальный представитель ВС Ливии генерал Ахмед аль-Мисмари, передает телеканал Al Arabiya.

"Главное командование вооруженных сил приветствует инициативу президента России Владимира Путина, направленную на установление мира в Ливии, что является целью и задачей армии, - сказал он. - Но вооруженные силы продолжат войну против террористических группировок, классифицированных так резолюциями СБ ООН".

"Создать гражданское государство и достичь стабильности, безопасности и демократии невозможно без уничтожения террористов, - подчеркнул аль-Мисмари. - Экстремисты захватили столицу страны, получают поддержку от ряда государств и правительств, которые поставляют им вооружение, боеприпасы и направляют боевиков для противостояния армии".

После встречи в Стамбуле 8 января президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган призвали все стороны ливийского конфликта прекратить боевые действия с полуночи 12 января.