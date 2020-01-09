В Лозанне началась Олимпиада, Азербайджан впервые среди участников

Впервые на них будет представлен Азербайджан. От нашей страны в Швейцарии выступит фигуристка Екатерина Рябова.

Всего на Олимпиаде выступят около 1900 спортсменов из 79 стран. Они будут состязаться в 16 видах спорта. Самые большие делегации у Швейцарии, России, США и Германии.

На церемонии открытия знаменосцем Азербайджана была Екатерина Рябова. Она вступит в борьбу 11 января. В 19:10 по бакинскому времени начнутся соревнования фигуристок в короткой программе. А 13 января в 17:30 стартует произвольная программа, после которой определятся призеры в женском катании.