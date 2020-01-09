Пожар в Баку: погибли иностранные студентки
В Сабаильском районе Баку три иностранные студентки задохнулись дымом, сообщает Qafqazinfo.
Согласно информации, погибли гражданки Шри-Ланки Тарруки Амая, 1997 г.р., Тауси Жаяводи, 1995 г.р. и Малиши Таюки, 1999 г.р.
Девушки были студентками действующего в Баку университета Western Caspian.
В свою очередь, сайт МЧС Азербайджана сообщает, что при тушении пожара в однокомнатной квартире в двухэтажном доме в поселке Баилово были обнаружены тела трех человек.