Так, под Новый год правительство Италии одобрило новый налог на цифровые компании, чья глобальная выручка превышает 750 млн. евро в год, а объем продаж в самой Италии составляет не менее 5,5 млн. евро. Как ожидается, новый налог со ставкой 3%, который вступил в силу с 1 января вступившего в силу года, принесет бюджету страны дополнительные 700 млн. евро в год. И это не единственный пример.

Google, Microsoft, Facebook, Amazon, Apple… Кому сегодня не знакомы названия этих крупнейших американских технологических компаний. Мы повседневно пользуемся их продукцией. И это не только мобильники, компьютеры и их аксессуары, которые можно потрогать, купить-продать. Эти технологические создания сегодня обеспечивают миллионам пользователей связь, поиск, обмен информацией и многими другими мыслимыми и немыслимыми возможностями. Но если обычные, то есть видимые их товары при продаже в других странах облагаются налогами, то невидимые товары, скажем, Google или Facebook в обычном порядке подвергать налогообложению трудно. Однако эти компании зарабатывают за свои услуги миллиарды долларов ежегодно, что привлекает к ним интерес фискальных служб других стран. Но против этого выступают США, и в этой сфере, кажется, назревает новая война.

Ранее в текущем году аналогичный налог ввела Франция. Официально данный нормативный акт был предназначен для предотвращения уклонения транснациональных технологических гигантов от уплаты налогов путем размещения штаб-квартир в странах с низким уровнем налогов в Европе. Хотя ясно было, что он направлен в основном против американских гигантов. В результате французы обложили трехпроцентным сбором превышающие 25 млн. евро французские доходы цифровых компаний с ежегодными глобальными продажами на сумму более 750 млн. евро.

Такое решение Парижа вызвало мгновенную и серьезную критику со стороны Вашингтона, а президент США Дональд Трамп заявил о возможности введения в ответ налога на французское вино и сыр. Позже президент Франции Эммануэль Макрон несколько смягчил свою позицию, пообещав, что как только будет введен цифровой налог на международном уровне, свой налог Париж отменит. Но Вашингтон явно не был удовлетворен таким ответом. Офис торгового представителя США заявил, что французский налог нацелен именно на американские компании, поскольку он применяется к тем услугам, где доминируют IT-фирмы США. И это тоже не случайно, французские чиновники и сами часто называют цифровой налог (DST — Digital Services Tax) аббревиатурой GAFA, которая расшифровывается как Google, Apple, Facebook и Amazon.

Да, после скандала с китайскими технологическими компаниями зреет новый не менее крупный скандал, но уже с ближайшими союзниками Вашингтона. В чем его суть? История эта не новая. Евросоюз почти два года ведет обсуждения о введении единого так называемого цифрового налога, но пока безрезультатно. Лишаться выгоды никто не желает, и отдельные страны решились на индивидуальные меры. Они настаивают, что технологические компании должны платить налоги там, где генерируют прибыль за счет цифровой рекламы, платных подписок, использования данных пользователей, облачных сервисов и т. п., что в целом вполне логично. И экономический блок ЕС планирует представить конечное решение по этому вопросу уже в этом году.

Но не все обстоит так просто. Технологические компании и их лоббисты утверждают, что они поддерживают международный процесс обновления налоговых правил, но решительно выступают против односторонних цифровых налогов, таких как итальянские или, скажем, французские. Американские технологические компании говорят, что в соответствии с действующими правилами они платят основную часть своих налогов в США, потому что именно там, мол, в основном и разрабатываются их продукты. Но такая позиция кажется менее логичной. Ведь немыслимо, чтобы американские, так сказать видимые товары, продавались в тех же Италии или Франции, минуя налогообложение. Никто ведь не отменял еще таможенные пошлины, НДС, другие выплаты, которыми вся эта продукция облагается с учетом веса, объема или других физических характеристик. С высокими технологиями это, конечно, посложнее, но здесь тоже имеются свои расчетные параметры.

Поэтому сегодня многие страны жалуются на то, что американские технологические компании платят слишком мало даже подоходного налога на территориях, где у них есть пользователи, но до сих пор большинство из них воздерживалось от взимания собственных национальных налогов. Однако это нежелание, кажется, ослабевает, поскольку другие страны, такие как Великобритания или Канада, потенциально готовы последовать их примеру. А это уже грозит Вашингтону большими потерями. И не случайно министр финансов США Стивен Мнучин направил в адрес Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) письмо, где выражена серьезная обеспокоенность США в отношении глобального изменения правил корпоративного налогообложения.