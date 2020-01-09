Евгений Бай, спецкорр haqqin.az, Вашингтон 02:24

В то время, как мир был полностью погружен в конфликт между США и Ираном, на "заднем дворе" Америке, как его привыкли называть в Вашингтоне, похоже, появился еще один игрок на стороне Тегерана. Это - социалистическое правительство Венесуэлы. Его представители посетили посольство Ирана и Каракасе и принесли глубокие соболезнования властям этой страны за гибель влиятельного иранского генерала Касема Сулеймани. В самой этой процедуре не было бы ничего необычного или противоестественного, если бы не произнесенные высокой делегацией слова. Диосдадо Кабельо , формально - второй человек в иерархии страны заявил, что Сулеймани стал "мартиром Боливарианской революции", а его смерть вызывает "боль и ярость" венесуэльцев. "Мы отомстим за твою смерть, товарищ!" - объявил присутствовавший на церемонии проправительственный депутат парламента Педро Кареньо. Пустые угрозы? Как посмотреть В течение более двух десятилетий, прошедших после прихода к власти в Венесуэле Уго Чавеса эта страна превратилась в важного стратегического союзника Ирана. Каракас и Тегеран подписали десятки масштабных договоров на миллиарды долларов, хотя как говорит представитель центра Control Ciudadano ("Гражданский контроль") Росио Сан Мигель, "ни один из них не стал успешным", Однако как только у той или иной страны начинает воспламеняться конфликт с Америкой, тут же союзник и партнер приходит на помощь. В конце 2018 года, когда США объявили об экономических санкциях против Венесуэлы, Иран всерьез напугал страны Западного полушария, сообщив о своем намерении отправить в Венесуэлу несколько современных эсминцев. Один из них, под названием Саханд, (Sahand), одновременно и вертолетоносец и торпедоносец только был до этого спущен на воду и, как сказал на заместитель командующего иранским флотом Турадж Хассани Мокаддам, (Touraj Hassani Moqqaddam) "в наши планы входит отправка в Венесуэлу с пятимесячной миссией двух-трех эсминцев этого типа с вертолетами".

"Это будет исключительно опасно, - заявил общепризнанный венесуэльский эксперт Мартин Родилл. - Устроители этой авантюры добьются лишь одного - отправки американского авианосца к берегам Венесуэлы". Однако еще большую опасность для США, похоже представляет другое. И у нее есть конкретное лицо. Это Тарек Эль-Айссами, политик ливанского происхождения, в недавнем прошлом вице-президент Венесуэлы, ныне - министр промышленности и национальной продукции. "Эль-Айссами представляет собой очень опасный коктейль для национальной безопасности США - классический наркотрафик и теснейшую связь с "Хезболлой", - говорит Родилл, который консультирует различные агентства США по вопросам, касающимся Венесуэлы. По его данным в результате различных расследований американских спецслужб удалось установить, что Эль Айссами руководит крупнейшей сетью, поставляющей наркотики "Хезболле", оперирующей на рынке Европы.