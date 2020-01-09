Под боком американцев союзник Ирана haqqin.az из Вашингтона
В то время, как мир был полностью погружен в конфликт между США и Ираном, на "заднем дворе" Америке, как его привыкли называть в Вашингтоне, похоже, появился еще один игрок на стороне Тегерана. Это - социалистическое правительство Венесуэлы.
Его представители посетили посольство Ирана и Каракасе и принесли глубокие соболезнования властям этой страны за гибель влиятельного иранского генерала Касема Сулеймани. В самой этой процедуре не было бы ничего необычного или противоестественного, если бы не произнесенные высокой делегацией слова. Диосдадо Кабельо , формально - второй человек в иерархии страны заявил, что Сулеймани стал "мартиром Боливарианской революции", а его смерть вызывает "боль и ярость" венесуэльцев. "Мы отомстим за твою смерть, товарищ!" - объявил присутствовавший на церемонии проправительственный депутат парламента Педро Кареньо.
Пустые угрозы? Как посмотреть
В течение более двух десятилетий, прошедших после прихода к власти в Венесуэле Уго Чавеса эта страна превратилась в важного стратегического союзника Ирана. Каракас и Тегеран подписали десятки масштабных договоров на миллиарды долларов, хотя как говорит представитель центра Control Ciudadano ("Гражданский контроль") Росио Сан Мигель, "ни один из них не стал успешным",
Однако как только у той или иной страны начинает воспламеняться конфликт с Америкой, тут же союзник и партнер приходит на помощь. В конце 2018 года, когда США объявили об экономических санкциях против Венесуэлы, Иран всерьез напугал страны Западного полушария, сообщив о своем намерении отправить в Венесуэлу несколько современных эсминцев. Один из них, под названием Саханд, (Sahand), одновременно и вертолетоносец и торпедоносец только был до этого спущен на воду и, как сказал на заместитель командующего иранским флотом Турадж Хассани Мокаддам, (Touraj Hassani Moqqaddam) "в наши планы входит отправка в Венесуэлу с пятимесячной миссией двух-трех эсминцев этого типа с вертолетами".
"Это будет исключительно опасно, - заявил общепризнанный венесуэльский эксперт Мартин Родилл. - Устроители этой авантюры добьются лишь одного - отправки американского авианосца к берегам Венесуэлы".
Однако еще большую опасность для США, похоже представляет другое. И у нее есть конкретное лицо. Это Тарек Эль-Айссами, политик ливанского происхождения, в недавнем прошлом вице-президент Венесуэлы, ныне - министр промышленности и национальной продукции. "Эль-Айссами представляет собой очень опасный коктейль для национальной безопасности США - классический наркотрафик и теснейшую связь с "Хезболлой", - говорит Родилл, который консультирует различные агентства США по вопросам, касающимся Венесуэлы.
По его данным в результате различных расследований американских спецслужб удалось установить, что Эль Айссами руководит крупнейшей сетью, поставляющей наркотики "Хезболле", оперирующей на рынке Европы.
Но речь идет не только о трафике кокаина, который венесуэльцы получают из соседней страны, от своих "классовых братьев" - левых повстанцев из Фронта национального освобождения Колумбии. Эль Айссами известен своими тесными связями не только с "Хезболлой", но и со многими другими организациями на Ближнем Востоке, которые в США классифицируют как террористические. Как указывают авторы исследования, проведенного Центром Свободного общества, Эль-Айссами создал в Венесуэле сеть, которая из Латинской Америки финансирует терроризм. Схема используется простая - исламисты из стран Ближнего и Среднего Востока - Ирака, Сирии, Иордании, Ливана и Ирана прибывают в Венесуэлу, здесь их снабжают венесуэльским паспортами, изготовленными на Кубе и отправляют для выполнения секретных заданий в США и Канаду.
Как и любые "спящие" агенты они ничем не проявляют себя, пока их не "активируют" венесуэльские командиры. И никто не знает, когда может наступить такой момент. И не будет ли дан приказ отмщения сейчас за смерть Сулеймани?
Опасность "венесуэльского джихада" для США в том, что он в отличие от Ирана, различимого врагом, действия которого транспарентны, является врагом невидимым, который ведет не классическую, а скорее партизанскую войну.
Впрочем, сводить одну лишь опасность к одному Эль-Айссами не следует. В высшем эшелоне Венесуэле есть и другие лица, которые могут взять на себя руководство мстительными акциями за "камарада Сулеймани". Это и упомянутый Диосдадо Кабельо, считающийся "стронгменом" Венесуэлы, имеющим тесные связи с армейской верхушкой страны. По данным американских спецслужб он возглавляет так называемый "Картель Солнце" - мафиозную организацию, которая среди прочего контролирует наркотрафик из Колумбии. Диосдадо, как и Эль-Айссами включены в США в "черный список" лиц, которым запрещено посещение этой страны и чьи возможные банковские активы и недвижимость там заморожены.
Однако фортуне того же Эль-Айссами это не угрожает, хотя вердикт США, которые объявили его "персоной нон грата" помешал его стремительной карьере. В случае смерти или отставки Мадуро этот человек должен был бы стать главой государства, но поехать даже на Генассамблею ООН в Нью-Йорк он бы не смог. Одновременно, как считают венесуэльские эксперты, его формальное понижение с "вице" до министра связано и с недоброжелательным отношением к нему других высших чинов. Они, тоже люди совсем не бедные, не могли стерпеть, что этот человек за время своей "службы в интересах народа" стал обладателем астрономического богатства, оцениваемого (данные Министерства финансов США) в 3 миллиарда долларов.