Герцог и герцогиня Сассекские объявили, что складывают с себя полномочия старших членов королевской семьи, постараются обеспечить себе независимое финансовое существование и сосредоточатся на благотворительной работе, проводя время по обе стороны Атлантики. Сассексы – это принц Гарри и его жена Мэган Маркл, поженившиеся в мае 2017 года и в мае 2019 года родившие наследника британской короны. Правда, этих наследников и без того много. Сам Гарри шестой на очереди на трон после своего отца Чарли, брата Уильяма и его троих детей. Но теперь он, судя по всему, решил из этой очереди выйти.

Ключевую роль в решении Гарри отойти от дел королевской семьи, по общему мнению, сыграла его жена. Британская пресса так и назвала этот процесс: Мэгзит, по аналогии с Брекзитом. Еще когда у американской актрисы и модели Мэган Маркл случился роман с принцем, желтая пресса не щадила пару. Мэган не имеет отношения к аристократическим кругам Британии, разведена, на три года старше Гарри, да еще и полукровка: ее мать афроамериканка. Комментаторы не раз позволяли себе выпады вполне расистского толка, которые выводили из себя принца, и тот не раз публично становился на защиту своей избранницы. У него имеется болезненный опыт травли прессой матери, принцессы Дианы, который не мог не сказаться на желании Гарри оградить свою семью от неприличного любопытства внешнего мира.

В свою очередь Мэган признавалась, что друзья отговаривали ее входить в королевскую семью, поскольку британские таблоиды отравят ей жизнь. В одном из откровенных интервью она поделилась: «Я действительно старалась привыкнуть к этим по-британски поджатым губам, но, думаю, это все равно доставляло внутреннюю боль. Я никогда не думала, что это будет легко, но считала, что это будет хотя бы справедливо».

Когда в октябре минувшего года газета The Mail on Sunday опубликовала личное письмо Мэган к своему отцу, принц Гарри резко обрушился на редакцию: «Наступил момент, когда единственный верный выбор – противостоять такому поведению, потому что оно разрушает людей и их жизни… Я потерял мать и вижу, что моя жена становится жертвой тех же влиятельных сил».

Пара отказалась проводить Рождество со всей остальной королевской семьей и отправилась в Канаду, где в последнее время до замужества проживала Мэган. Это уже было наглядным свидетельством будущего разрыва с остальными Виндзорами.

В Букингемском дворце оказались шокированы новостью, и в первую очередь королеву уязвил тот факт, что внук не пожелал с ней даже предварительно посоветоваться. Это само по себе выдает не очень здоровые отношения в королевской семье, так, похоже, и не принявшей выбор Гарри. Да и само нежелание молодого поколения Виндзоров связывать свое будущее с монархией показательно: святые традиции для них не выглядят такими уж святыми и привлекательными. Большой мир за пределами привилегированного круга полон интересных и увлекательных возможностей. При этом не надо обманываться: от того, что Гарри и Мэган станут «менее королевскими», их аристократические привычки не изменятся, как не упадет внимание к ним со стороны папарацци.