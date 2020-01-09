Икрам Нур, автор haqqin.az 02:47

Отсутствие моментального военного ответа США на иранскую ракетную атаку вдохновило Уолл-стрит и индекс S&P 500 достиг исторического максимума.

Это произошло после того, как в среду, 8 января, лидер США четко дал понять, что на нынешний момент он не собирается отвечать на ракетную атаку Ирана военной акцией. После чего уже с полным основанием можно делать сразу несколько выводов, главные из которых звучат следующим образом: во-первых, ни Вашингтон, ни Тегеран не горят желанием начинать реальный военный конфликт. Во-вторых, все воинственные и грозные заявления Ирана и его ближневосточных клиентов – откровенный блеф. Если когда-нибудь об этой первой неделе 2020-го, встряхнувшей мир, появится брошюра, а то и солидная монография, то лучшим названием для нее стало бы «Зимняя пиар-война». Пусть и не слишком броско – но предельно точно отражает суть того действа, которое было перед нами разыграно. Когда на кону такие ставки – сметаемые с великой шахматной доски «пешки» ведь считать не принято, даже если они носят генеральские погоны. Совершенно впечатляюще выглядел «ракетный дождь», обрушившийся на «Аль-Асад». Как сообщил телеканал Al Mayadeen, по базе было выпущено шесть ракет. В свою очередь Sky News Arabiya со ссылкой на источники в иракских силовых структурах пишет о девяти ракетах. Причем, как позже уточнили уже американцы, были применены ракеты, работающие на жидком топливе. Это означает, что подготовка к их запуску занимает больше времени, и их легче отследить. А сам запуск был зафиксирован спутниками с инфракрасными датчиками, которые и засекли шлейф дыма от пуска, и просчитали траекторию полета ракет. Количество которых на «дождь» явно не тянуло, так, «кратковременные осадки».

В конце концов, что мы видели на «картинках», густым косяком сельди шедших в эти дни с Ближнего Востока? Непреклонно антиамериканский Иран, грозящий «вынести» американцев из региона. Столь же непреклонно решительного Трампа, героически продемонстрировавшего, что пообрывает руки любому покусившемуся на американскую гегемонию и готового отдать самые решительные приказы для обеспечения безопасности граждан США. Тегеран, объявляющий о выходе из Венских соглашений, причем, делающий это так, чтобы ни у кого не было сомнений – он тут же готов вернуться к их исполнению. Вашингтон, заявляющий о готовности нанести удар по 52 объектам в Иране, но тут же сообщающий, что делать этого не будет, более того – вообще не намерен менять режим в Тегеране. И, как апофеоз – информация о том, что иранская сторона просит и требует от своих прокси не атаковать американцев на Ближнем Востоке. И выступление главы МИД Ирана Джавада Зарифа, объявившего, что ответ Тегерана на гибель командира «Аль-Кудс» завершен. Пир мудрости и государственной ответственности и сдержанности? Или все же многоактная пьеса, в которой четко прописано поведение главного героя и главного злодея, а также очерчены рамки, за которые они не перейдут? Для того, чтобы в конце действа отыграть happy end, счастливый конец, «праздник к нам приходит»… Парадоксально, но ведь «улица» - что в США, что в Иране, что еще где – запомнит только вот это вот все: «масштабное противостояние Вашингтона и Тегерана», балансирование региона на грани войны. И еще кое-что: как демократы на Капитолии пытались всячески пакостить великому Трампу, решительно вставшему на защиту американских граждан. Или как «реформаторы» в Иране отстаивали необходимость диалога с коварной и вечно злоумышляющей Америкой. Очень выгодно «заряженная» для определенных политических кругов информация накануне приближающегося выборного цикла - что в США, что в Иране - нужная и своевременная, не находите?