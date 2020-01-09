Помпео признал: у США не было информации по «атакам Сулеймани»

Госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу Fox News признал, что Вашингтон не обладал точными данными относительно места и времени возможной атаки иранского генерала Касема Сулеймани на американские объекты, когда принял решение провести операцию по его ликвидации в Ираке, передает RT.

«Нет никаких сомнений, что была целая серия надвигающихся атак, которую планировал Касем Сулеймани. Мы не знаем точно когда и не знаем точно где. Но это было реально», — сказал он, подчеркнув, что существовала «реальная возможность» такой атаки, и американский президент Дональд Трамп принял «верное решение».

«Думаю, нет сомнений, что Сулеймани намеревался предпринять действия не только против наших сил и дипломатов в Ираке, но и против других стран региона и мира», - добавил Помпео.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил о подготовке Сулеймани и его сторонниками «убийства большого числа американских дипломатов и солдат».