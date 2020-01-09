И снова напряженность на таджикско-киргизской границе

Власти Киргизии вывезли 254 человека из приграничной с Таджикистаном местности Дахма после нападений на автомобили киргизских граждан и инцидента со стрельбой на границе, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу УВД Баткенской области Киргизии.

"Ночью в целях безопасности из конфликтной зоны эвакуировали 139 детей, 101 женщину и 14 мужчин. Всего вывезли 254 человека, которых разместили в школе села Кок-Таш", - сообщили в ведомстве.

Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев поручил усилить охрану рубежей из-за конфликта на границе с Таджикистаном, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства республики.

В ночь с 9 на 10 января в Баткенской области Киргизии неизвестные закидали камнями две машины и скрылись на территории Таджикистана. По информации правоохранительных органов Киргизии, имеются пострадавшие граждане из числа тех, кто находился в машине. Позже граждане Таджикистана закидали камнями дом киргизского гражданина в местности Дахма. Пограничники совместно с представителями правоохранительных органов, направлявшиеся к дому гражданина Киргизии, были обстреляны со стороны Таджикистана из охотничьего мелкокалиберного ружья.