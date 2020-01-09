Российский танкер столкнулся с турецкой лодкой
У берегов Стамбула турецкое рыболовное судно столкнулось с российским танкером. Как сообщили Anadolu в администрации губернатора Стамбула, столкновение произошло в акватории поселка Кильёс.
Согласно информации, российский танкер GLARD-2 столкнулся с турецким рыболовецким судном Dursun Ali Coşkun. Турецкое судно в результате столкновения затонуло, на его борту находилось шесть человек. Спасены три человека. Береговая охрана Турции ведет поиски троих пропавших моряков.