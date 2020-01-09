Лондон не рекомендует британцам посещать Иран
После сообщений о том, что лайнер "Международных авиалиний Украины" (МАУ), потерпевший крушение под Тегераном 8 января, мог быть сбит иранской ракетой, Лондон рекомендовал гражданам Великобритании отказаться от любых поездок в Иран. Об этом сообщил британский министр иностранных Доминик Рааб, передает Дойче велле.
По его словам, полеты в направлении Ирана, из этой страны или внутри нее не рекомендованы. "Основываясь на информации о том, что лайнер МАУ рейс PS752 был сбит иранской ракетой типа "земля - воздух", и в связи с обострением напряженности мы рекомендуем британским гражданам не путешествовать в Иран", - заявил Рааб, призвав незамедлительно провести "полное и прозрачное расследование, чтобы установить причину крушения".