Трамп: США защищают Европу от России

Вашингтон многие годы защищает Европу от России, однако европейские партнеры не хотят за это платить адекватную цену, заявил президент США Дональд Трамп, выступая с программной речью на предвыборном митинге в Огайо.

«НАТО годами получает преимущества за счет США. Мы защищаем Европу от России. А цифры (расходов стран НАТО) снижаются многие годы, последние 15-18 лет... Я пошел к ним и сказал: «Ребята, вы должны заплатить. Вы – неплательщики!», – передает РИА Новости слова Трампа.

Именно поэтому, уверен президент США, Европа «невзлюбила» его. По его словам, за это европейские страны его «невзлюбили»; к экс-президенту США Бараку Обаме, который не выдвигал подобных требований, так не относились, считает Трамп.