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В столице Азербайджана недавно открылся ресторан REEF Baku. Панорамный вид из больших окон, высокий сервис, вкусная еда. И что, скажут бакинцы, - в городе много таких ресторанов. Да, это так, но где еще в Баку можно выпить голубой чай или голубой кофе? Где можно попробовать самые изысканные блюда разных кухонь мира. Само собой, есть и азербайджанские, но в особой интерпретации шеф-повара REEF Baku. Вообще в этом ресторане посетителей ждет много разнообразных деликатесов. Но об этом лучше всего расскажет шеф-повар ресторана Reef, молодой и амбициозный кулинарный маэстро Владислав Шестаков. Кстати, несмотря на молодость, он успел поработать в известных во всем мире ресторанах DuoAsia, Tartarbar, Нarvest. А еще он шеф-повар Ray - его собственного заведения в Петербурге, а также ресторана WhiteNight. А еще он шеф-кондитер и в настоящее время управляющий. В общем Шеф с большой буквы и на все случаи жизни. Корреспондент: Салам, Владислав! Как вам в Баку? Чем вы таким необыкновенным угощаете гостей REЕF Baku? Шеф-повар: Салам! Баку – прекрасный город, так что все хорошо. Чем угощаем? Прежде всего не только вкусной, но и правильной, полезной едой. Почему так настойчиво приглашаем в наш ресторан? Да потому, что наши повара готовят не просто обычную, всем привычную еду, они - творят и преподносят каждое блюдо в авторской интерпретации. Разумеется, под моим руководством. И у нас не только местная кухня, но оригинальные европейские, азиатские блюда. Здесь можно познакомиться даже со скандинавской кухней.

Корр.: Вот об авторской интерпретации, пожалуйста, поподробней. Что, скажем, можно сделать с обычным кебабом или с хингалом, которые очень популярны в зимний период в Азербайджане? Шеф: Как раз с хингалом мы уже опробовали несколько вариантов. Это не просто хингал, это хингал с уткой в соусе терияки и копченой сметаной или с говядиной в орехово-кокосовом соусе. Несколько месяцев назад я случайно увидел выступление многоуважаемого президента Азербайджана, где он упомянул и о вреде жирной еды. И я решил, что при желании любую кухню можно сделать менее жирной, но при этом еще более интересной. Даже привычные азербайджанские блюда можно приготовить так, что их вкус будет и необычным, и одновременно всем знакомым. Начал с местного хингала и сделал его двух видов. Уверен, тем, кто попробует, их вкус запомнится надолго.

Корр.: С хингалом разобрались, а что еще вкусного и оригинального в вашем меню? Шеф: В нашем меню есть практически все. И самое главное, что гости нашего ресторана могут сами творить, изобретая чудеса кулинарии. К примеру, создать свою собственную пасту, выбирая соусы и ингредиенты, которые им больше нравятся. То же и со стейками. А это, прошу отметить, не просто внушительные порции мяса с гарниром и соусом, это блюдо, из-за которого побывавшие у нас вернуться сюда еще не раз, чтобы попробовать другие сочетания специй. Вообще, у нас богатый выбор мясных блюд, а также из птицы, рыбы и морепродуктов. Корр.: А как насчет десерта, чем порадуете? Шеф: О, наш десерт лучше один раз попробовать, чем сто раз услышать его описание. Если вкратце, то это сочетание несочетаемого, но при этом все ингредиенты в идеальной гармонии. Взять хотя бы наш фирменный шоколадный ганаш с черной смородиной и печеньем из пармезана. Корр.: Говорят, у вас в меню есть голубой чай и знаменитый голубой кофе… Шеф: Да, и не только это. Мы привезли голубой и зеленый матча чай, и завариваем чай и кофе, которые не просто очень вкусные, но еще и полезные. Для нас каждый гость особенный. Мы всей командой стараемся, чтобы всем у нас было комфортно и все было вкусно. А наши официанты охотно помогут с выбором блюд и напитков.

Корр.: Ну что же, я очень рада знакомству. Надеюсь, вы добьетесь успеха и сможете влюбить в вашу кухню многих. Шеф : Мы обязательно добьемся успеха. А не влюбиться в нас просто невозможно, тем более что в добавок ко всему вышесказанному, живая музыка, закрытые вечеринки и сытные и вкусные завтраки. Обо всем этом можете посмтореть на нашей инстаграм страничке https://www.instagram.com/reefbaku/