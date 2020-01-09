11:08

Появились видеокадры вероятного попадания ракеты в украинский пассажирский самолет, который накануне разбился в Иране. Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По официальным данным, погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

По информации западных СМИ, данное видео, предположительно, снято одним из местных жителей в районе падения самолета. На кадрах видно, как летящий в небе объект неожиданно загорается. Эксперты полагают, что взрыв произошел от попадания ракеты. Как сообщает Bloomberg, сразу после того как Иран нанес ракетный удар по американским базам в Ираке, он развернул свои силы ПВО, опасаясь ответного удара. В этот момент и была выпущена ракета из комплекса «Тор», которая поразила украинский самолет.