Как иранская ракета уничтожила украинский самолет видео
Появились видеокадры вероятного попадания ракеты в украинский пассажирский самолет, который накануне разбился в Иране.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По официальным данным, погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
По информации западных СМИ, данное видео, предположительно, снято одним из местных жителей в районе падения самолета. На кадрах видно, как летящий в небе объект неожиданно загорается. Эксперты полагают, что взрыв произошел от попадания ракеты.
Как сообщает Bloomberg, сразу после того как Иран нанес ракетный удар по американским базам в Ираке, он развернул свои силы ПВО, опасаясь ответного удара. В этот момент и была выпущена ракета из комплекса «Тор», которая поразила украинский самолет.
Издание также отмечает, что когда Дональд Трамп говорил о системе предупреждения, которая позволила спасти жизни американских солдат, то имел ввиду Space Based Infrared System (SBIRS). Это секретная космическая программа, созданная еще в годы холодной войны. Американское издание предполагает, что именно благодаря этой системе в Пентагоне засекли, что украинский самолет был сбит иранской ракетой.
Напомним, что накануне премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что страна располагает разведывательными данными, свидетельствующими, что Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" в Тегеране был случайно сбит иранской ракетой.
"В последние часы нам передали важные сообщения относительно инцидента... Располагаем разведдаными из нескольких источников, которые указывают, что самолет был сбит иранской ракетой "земля-воздух", - заявил канадский премьер на пресс-конференции. Он добавил, что, согласно полученной информации, самолет был сбит ненамеренно.