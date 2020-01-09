В мире подорожала еда: цены на продовольствие в декабре прошлого года достигли максимума за пять лет. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Сильнее всего это отразилось на пальмовом масле, сахаре и молочных продуктах.

Отчасти рост цен на пальмовое масло вызван спросом «альтернативной энергетики» — биодизельного сектора. Наибольший рост за год показали цены на сухое и обезжиренное молоко, а также сыр. Сложившаяся ситуация вызвала обеспокоенность в ООН: повышение стоимости еды в первую очередь касается развивающихся стран и наименее обеспеченных слоев населения.