Трое братьев из Азербайджана попались на разбое в Петербурге

Разбойное нападение было совершено на Софийской улице в Петербурге ночью 9 января. Задержаны трое подозреваемых, все — братья, граждане Азербайджана.

Как стало известно «Мойке78», ночью в полицию сообщили о нападении у дома 62/2 по Софийской улице. Четверо неизвестных отобрали у коллеги звонившего деньги, кошелек и телефон.

Прибывшие на место полицейские установили, что у дома 46/2 трое злоумышленников, ехавших на такси, которое они заказали через приложение, брызнули в лицо 25-летнему водителю из Киргизии, после чего забрали у него из бардачка 15 тысяч рублей наличными, мобильный телефон, карты двух банков и документы, после чего скрылись.