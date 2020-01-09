Рамину Шахмарову выплатят 100 тысяч за ошибочное задержание и пытки

Ленинский районный суд Оренбурга постановил взыскать с Министерства финансов России в пользу Рамина Шахмарова сто тысяч рублей в связи с тем, что его необоснованно подозревали в убийстве оренбургского предпринимателя и его сына, пишут российские СМИ.

Несмотря на то, что Рамин и еще двое экс-фигурантов этого дела пожаловались на то, что их пытали, выбивая нужные следствию показания, уголовное дело до сих пор не возбуждено.

Напомним, 1 июня 2018 года в оренбургское отделение Комитета против пыток за юридической помощью обратились жители города Абдулино Мушфиг Шыхалиев и Рамин Шахмаров. Мужчины сообщили, что 7 марта 2018 года их поодиночке задержали сотрудники полиции и без объяснения причин доставили в Оренбург в здание УМВД России по Оренбургской области, расположенное по адресу: улица Дубицкого, 2.

Как пояснил Шахмаров, в здании регионального управления МВД его почти сразу стали избивать, при этом предлагая сознаться в совершении преступления. О каком преступлении идет речь, он не знал.