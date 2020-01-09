Задержанный был соседом семьи Гулиевых. По другой информации, он родственник.

В настоящее время следователи устанавливают причастно ли данное лицо к совершению преступления.

Согласно информации, данный человек привлечен к следствию в качестве свидетеля.

Установлена личность человека, который находился на месте убийства 10-летней Нармин Гулиевой в селе Дондар Гушчу Товузского района, сообщили haqqin.az официальные источники в правоохранительных органах.

В Товузской районной прокуратуре отказались от комментариев, сославшись на то, что все ответственные сотрудники выехали на место происшествия. В прокуратуре добавили, что в скором времени будет распространена официальная информация.

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Задержан убийца 10-летней Нармин Гулиевой. Как сообщает Qafqazinfo им оказался родственник девочки.

Ожидается, что в течение дня будет распространена официальная информация по поимке преступника.

Отметим, что 6 января в селе Дондар Гушчу в Товузском районе было обнаружено тело 10-летней Гулиевой Нармин Шариф гызы, пропавшей без вести 21 ноября 2019 года. Н.Гулиева пропала 21 ноября прошлого года, возвращаясь со свадьбы у соседей. На теле девочки обнаружены следы ожогов.