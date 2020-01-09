Зеленский не исключил, что украинский лайнер в Иране сбила ракета

Версия о том, что в украинский самолет в Иране попала ракета, не исключается, однако пока не подтверждена, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы держим постоянную связь с нашими представителями. Версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но на сегодня не является подтвержденной. Учитывая последние заявления лидеров государств в СМИ, мы призываем всех международных партнеров - прежде всего правительства США, Канады и Великобритании - предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин", - написал Зеленский в Telegram.

По его словам, украинская комиссия по расследованию причин катастрофы продолжает работу. "Мы ожидаем, что им будет предоставлена вся информация и все доступы, необходимые для проведения объективного расследования", - добавил украинский президент.