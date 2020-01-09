Жителя Имишли убили, а автомобиль сбросили в Куру

В отдел полиции Имишлинского района поступила информация, что на участке реки Кура, пролегающем по территории села Агамалылар, найден автомобиль ГАЗ-3110.

Как сообщает Report, в результате проведенных оперативных мероприятий было установлено, что автомобиль принадлежит жителю Имишли 38-летнему Зауру Азизову.

По предварительным данным, между Зауром Азизовым и его знакомым Эльмином Гулиевым произошел денежный конфликт. Во время спора Заур ударил ножом Эльмина. Выхватив нож у Заура, Эльмин нанес ему несколько ударов в живот и голову. Увидев, что Заур еще живой, Эльмин сел в его автомобиль и переехал мужчину.

Проехав около километра от места происшествия, Эльмин утопил автомобиль Заура в Куре и скрылся.

Тело Азизова передано на судмедэкспертизу. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый в совершении убийства Эльмин Гулиев задержан.