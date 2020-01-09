Американцы вышли на улицы против войны с Ираном

В Нью-Йорке и Вашингтоне прошли первые акции протеста против роста напряженности в отношениях между США и Ираном. Активисты потребовали от американских властей добиться мира с Тегераном путем дипломатии, а не военных ударов.

Как пишет РИА Новости, в Вашингтоне акция под лозунгом "Нет войне!" состоялась непосредственно у здания Капитолия. Участники в тюремных оранжевых костюмах стояли с перевернутым флагом США, что на флоте означает знак бедствия – так активисты хотели сказать властям, что в беду попало все государство.

В Нью-Йорке протестующие против войны собрались в Нижнем Манхэттэне, у Муниципального центра. Коалиция пацифистов США заявила, что эти два митинга – лишь начало серии из 200 акций, которые пройдут по всей стране.