Латвия отказалась от территориальных претензий к России

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич заявил, что республика не собирается поднимать территориальный вопрос в отношениях с Россией. Об этом сообщает «Sputnik Латвия».

«Наш Сейм ратифицировал договор о границе, мы закончили и все технические работы по демаркации границы. То есть обменялись официальными нотами о признании границы не только юридически, но и технически», — заявил он.