В Хабаровске задержали бутлегера из Азербайджана

Прокуратурой Хабаровского края в суд направлено уголовное дело в отношении 50-летнего гражданина Азербайджана за продажу немаркированной алкогольной продукции, пишут российские СМИ.

Обвиняемый купил у неизвестных ему лиц на территории оптово-розничного рынка «Многорядов» в Хабаровске алкоголь – водку и коньяк без акцизных марок, а также этиловый спирт в канистрах. Хранил алкоголь в арендованных контейнерах и гараже, откуда в течение полутора лет перевозил в торговые киоски индивидуальных предпринимателей.

У мужчины изъято более восьми тысяч бутылок немаркированного спиртного на общую сумму 1, 7 млн рублей и более шести тысяч литров этилового спирта на сумму 269 тысяч рублей.

В случае признания обвиняемого виновным в совершении вышеуказанных преступлений, ему грозит наказание до 6 лет лишения свободы.