Первые международные авиарейсы из Крыма совершат в Армению
Между Симферополем и Ереваном с марта 2020 года планируется запустить регулярные авиарейсы, сказал глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.
«Авиакомпания «Икар» уже получила соответствующие разрешение и согласования от Росавиации к регулярным полетам», – приводит его слова РИА Новости.
В настоящее время вопрос находится на стадии подготовки, уточнил Черняк. В частности, по его словам, согласуется расписание полетов, заключаются договоры с аэропортами. С марта полеты будут осуществляться дважды в неделю, а дальше – в зависимости от спроса, но не более семи раз в неделю, рассказал Черняк.
По его словам, авиамаршрут между Симферополем и Ереваном станет первым регулярным международным рейсом.