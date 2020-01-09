Первые международные авиарейсы из Крыма совершат в Армению

Между Симферополем и Ереваном с марта 2020 года планируется запустить регулярные авиарейсы, сказал глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

«Авиакомпания «Икар» уже получила соответствующие разрешение и согласования от Росавиации к регулярным полетам», – приводит его слова РИА Новости.