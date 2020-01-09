Дело против Саргсяна передадут в суд

В Армении следствие намерено направить в суд уголовное дело в отношении экс-президента Армении Сержа Саргсяна, об этом сказала пресс-секретарь Специальной следственной службы РА Марина Оганджанян.

"Орган предварительного следствия счел полученные доказательства достаточными для составления обвинительного заключения и передачи дела в суд, о чем оповещены обвиняемые и их адвокаты", - цитирует ее РИА Новости.

Обвинения по делу предъявлены пяти лицам, в их числе Серж Саргсян и глава компании "Флеш" Барсег Бегларян, добавила пресс-секретарь.

Ранее Спецследственная служба Армении предъявила Саргсяну обвинение в организации хищения у государства свыше 1 миллиона долларов путем растраты. Бывший глава государства не признает вину, считая дело политическим преследованием.