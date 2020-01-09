CNN: Самолет в Иране могли сбить двумя ракетами

Разбившийся близ Тегерана украинский пассажирский самолет был сбит не одной, а двумя иранскими ракетами ПВО. К такому выводу пришла американская разведка, сообщает CNN со ссылкой на информированных сотрудников администрации США.

Согласно собранной США информации, иранский радар захватил потенциальную мишень - украинский самолет. Вскоре после этого лайнер рухнул. Разведка США не стала сразу сообщать о полученных данных, так как решила сначала их проверить, отмечает CNN.

При этом американская сторона исходит из того, что иранцы сбили самолет по ошибке.