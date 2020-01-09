Руководство Минтруда примет граждан в Сальяне, Джалилабаде и Билясуваре

Согласно графику приема граждан в городах и районах руководителями центральных органов исполнительной власти и их заместителями на январь 2020 года, 24 января министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев примет жителей в Сальянском районе.

Как сообщили haqqin.az в отделе по связям с общественностью и коммуникации Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН), в тот же день заместители министра труда и социальной защиты населения в Джалилабадском и Билясуварском районах встретятся с местными жителями, а в Билясуварском районе также с жителями Джебраильского района.

На приеме будут даны ответы на вопросы, относящиеся к компетенции МТСЗН (защита трудовых прав, определение прав на виды социального обеспечения, медико-социальная экспертиза и реабилитация, вовлечение в активную трудовую деятельность и т. д.), будут приняты соответствующие меры для решения вопросов, поднятых в обращениях.

Граждане, желающие принять участие в приеме, должны до 22 января официально обратиться в Министерство труда и социальной защиты населения (по электронной почте или по адресу [email protected]), указав имя, фамилию, отчество, содержание заявления, адрес и номер телефона, или позвонив в Центр обработки вызовов «142» Минтруда.