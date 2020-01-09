Владельцев компании братьев Рашада и Исмихана Мустафаевых несколько раз вызывали и в районную прокуратуру и в отделение полиции, но они продолжают уклоняться от выдачи зарплат, вводя своих работников в заблуждение бесконечными отговорками и обещаниями.

А поскольку «эти люди» должны кормить свои семьи, да и вообще не хотят работать бесплатно, они вынуждены были обратиться с заявлением в 24-е отделение полиции Низаминского района, которое территориально контролирует «188».

Проблемы с зарплатой, как утверждают водители «188», начались еще с лета. При этом их просто не пускают в офис, чтобы выяснить, когда же они получат заработанное. Руководство компании буквально приказало охранникам - «этих людей и на порог не пускать».

В редакцию haqqin.az обратилась группа работников транспортной компании «188», водители которой уже третий месяц не получают зарплату. Более того, компания при приеме на работу отобрала у всех сотрудников в качестве залога (!) паспорта и военные удостоверения.

Корреспонденту haqqin.az удалось дозвониться в компанию, где ему заявили, что все претензии к ним не обоснованы, и обещали, что руководство свяжется с редакцией и все объяснит. Однако никто из владельцев так и не объявился и никаких разъяснений давать не стал.

По мнению юристов, у прокуратуры в этом случае есть право возбудить уголовное дело о невыплате зарплаты, сотрудники, которые, естественно, уже ушли из компании, могут подать в суд совместный иск.

Как подчеркнул эксперт по рынку труда, вице-президент Федерации профсоюзов Азербайджана «Хидмят-Иш» Джамаледдин Исмайлов, государство старается искоренить подобные явления, но, увы, пока инциденты с невыплатой заработанного еще случаются в некоторых отраслях, в частности, в сфере обслуживания, мелкого производства, торговли и др.

«Работодатели игнорируют свою социальную ответственность, невзирая на то, что президент страны буквально на днях в очередной раз заявил, что государство делает все, чтобы создать благоприятные условия для бизнесменов, а они, в свою очередь, должны социально ответственно подходить к своим работникам», - отметил Дж.Исмайлов.

Профсоюзный деятель напомнил, что, согласно закону, работодатель, который использует труд граждан неофициально, в случае выявления подобных фактов должен будет заплатить штраф в размере 1000 манатов за каждого работника. В отношении юридического лица штрафы еще больше, вплоть до уголовного заключения.

«В трудовом законодательстве Азербайджанской Республики говорится, что если выплата заработной платы задерживается по вине работодателя, и это не создает индивидуального трудового спора, работнику за каждый просроченный день должна быть выплачена сумма в размере одного процента заработной платы, - предупреждает Дж.Исмайлов. - При задержке выдачи трудовой книжки по вине работодателя работнику выплачивается средняя заработная плата за весь период, в течение которого он не мог устроиться на работу. А водителям советовал бы создать свой профсоюз для решения подобных ситуаций».

Однако до тех пор, пока руководители транспортных компаний и водители будут оставаться по разные стороны баррикад, видимо, не стоит надеяться на изменение таких негативных тенденций, с которыми столкнулись работники компании «188». Обе стороны, скорей всего, еще долго будут стоять на своем, хотя невыплата честно заработанного противозаконна и аморальна.