Меган Маркл уехала в Канаду без принца Гарри

Меган Маркл вновь отправилась в Канаду, но без законного супруга принца Гарри. В Канаде находится маленький сын пары Арчи, пишет Daily Mail.

По информации издания, Маркл может задержаться в своей родной стране, предоставив Гарри самостоятельно решать вопросы с семьей, которые возникли после того, как супруги объявили о том, что намерены сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи.

Напомним, что принц Гарри и Меган Маркл провели Рождество и встретили Новый год в Канаде и вернулись в Британию. Проведя в стране три дня, герцогиня вновь улетела.