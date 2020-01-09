В Абхазии протестующие захватили оружие

Протестующие в Абхазии, занявшие накануне здание администрации главы «республики», вскрыли оружейные комнаты и завладели оружием. Об этом, как сообщает Интерфакс, заявил «секретарь совбеза» Мухаммед Килба.

«Вскрыты все кабинеты, украдены символы госвласти. Как мне доложил один из руководителей ГСО (государственной службы охраны), несколько единиц оружия им удалось вернуть. Ведутся переговоры о возращении всего похищенного оружия», — сказал Килба.

Также Килба опроверг слухи о готовящемся штурме здания. По его словам, власть заинтересована в том, чтобы те люди, которые совершили преступление, не пострадали.