В ходе операции Главного управления по борьбе с наркотиками МВД Азербайджана, проведенной в селе Меликли Ярдымлинского района, был задержан житель села, ранее судимый Захир Ибаев. В ходе обыска при нем было обнаружено и изъято 500 гр. героина и 600 гр. опиума, сообщает пресс-служба министерства.

Согласно информации, в своих показаниях З.Ибаев отметил, что приобрел наркотики у односельчанина, Аббаса Гашимова. А.Гашимов был задержан и привлечен к ответственности.

В ходе расследования выяснилось, что А.Гашимов, известный как певец «Аббас Ярдымлы», часто принимает участие на свадьбах в своем районе и в близлежащих районах, а также в Иране. Каждый раз, возвращаясь из Ирана, он тайно привозил наркотики с целью продажи. В последний раз А.Гашимов, вступив в преступный сговор с неким гражданином Ирана по имени Худаяр, личность которого следствием не установлена, приобрел у него крупную партию наркотиков. Затем А.Гашимов передал наркотики для продажи З.Ибаеву.

По факту в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК, оперативно-следственные мероприятия продолжаются.