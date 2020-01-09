США нанесли удар по позициям «Хезболлы» в Сирии
Авиация возглавляемой США Международной коалиции по борьбе с ИГИЛ нанесла удар по объектам поддерживаемого Ираном движения «Хезболла» в восточной сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
Как сообщает Anadolu, воздушный удар был нанесен в ночь на 10 января по боевикам «Хезболла», которыми командуют офицеры Корпуса стражей исламской революции Ирана.
Сообщается об уничтожении четырех танков в так называемой «Зеленой зоне» у поселка Абу-Кемаль. О потерях среди проиранских боевиков не сообщается.
Авиация Международной коалиции активизировала разведывательные полеты над районами дислокации проиранских группировок.