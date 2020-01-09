США передали Украине данные по авиакатастрофе в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями США, которые передали ему важные данные по авиакатастрофе в Иране, сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«Вместе с президентом Владимиром Зеленским встретились с представителями США, в частности, с руководителем посольства на Украине Кристиной Квин», – написал Пристайко в Twitter.

Он добавил, что полученная информация будет обработана украинскими специалистами.

Кроме того, по словам Пристайко, сегодня днем ожидается разговор Зеленского с госсекретарем США Майком Помпео.