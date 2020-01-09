Жесткая посадка российского самолета в Анталье

Пассажирский самолет российской компании Nordwind Airlines, выполнявший рейс из Москвы, в пятницу совершил жесткую посадку в Анталье. Об этом сообщил турецкий портал Airporthaber, который отслеживает события в сфере гражданской авиации, передает ТАСС.

По его данным, пилоты лайнера A321-200 с бортовым номером VQ-BRS запросили экстренную посадку в Анталье в связи с задымлением. Во время посадки одно из шасси самолета от удара деформировало фюзеляж.

Данные о пострадавших не поступали.