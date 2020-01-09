Канцлер Австрии о непредсказуемости США

США стали на международной арене непредсказуемым партнером, а напряженность между Россией и Европой сохраняется, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц в ходе послания нового кабинета министров Национальному совету (нижняя палата парламента).

"На международной арене изменяется соотношение сил", - отметил он. Соединенные Штаты "остаются сильнейшим экономическим и военным государством в мире", однако "стали для нас более непредсказуемым партнером", указал Курц.

"Напряженности между Европой и Россией в последнее время не сократились, а, скорее, увеличились", - цитирует канцлера ТАСС.

Евросоюз он назвал "невероятно успешным проектом", который при этом действует "в международных вопросах иногда немного неохотно".