Сбиты ни за что продолжение темы
Трагедия с гибелью украинского рейса 752, летевшего из Тегерана в Киев, выходит на новый уровень. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, ссылаясь на данные разведки, заявил, что самолет был сбит зенитными ракетами иранской ПВО.
Ранее неназванные источники в американском разведывательном и оборонном сообществе рассказали журналистам нескольких изданий, что по украинскому лайнеру были выпущены две ракеты «земля-воздух». Президент Трамп сообщил о своих сомнениях, что трагедия была следствием технической неисправности.
Журналисты The New York Times и расследовательской группы Bellingcat проанализировали любительское видео, на котором видно поражение крупного объекта выстрелами с земли, и пришли к выводу, что это реальная запись обстрела украинского самолета в пригороде Тегерана, с привязкой к конкретному месту.
О том, что за катастрофой могло быть внешнее воздействие, свидетельствовали снимки фюзеляжа с характерными отверстиями, так и отсутствие следов пожара на двигателях, отказ которых назывался сначала в качестве главной версии. Современный самолет, а Boeing 737-800 2016 года производства принадлежит именно к таким, очень тяжело «уронить». Самые серьезные неполадки двигателей и бортовых систем не приводят к мгновенному падению, у экипажа остается время и способы посадить машину. Здесь же все произошло в считанные секунды и сопровождалось потерей связи с землей. Между тем до заявления Трюдо официальные лица удерживались от категоричных выводов о том, что произошло ранним иранским утром.
Президент Владимир Зеленский выступил утром 10 января, но тоже не стал давать однозначных оценок. «Версия о попадания ракеты в самолет не исключается, но на сегодня не является подтвержденной. Учитывая последние заявления лидеров государств в СМИ, мы призываем всех международных партнеров - прежде всего правительства США, Канады и Великобритании - предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин… Наша цель - установить бесспорную истину. Мы считаем это обязанностью всего международного сообщества перед семьями погибших и памятью жертв катастрофы. Ценность человеческой жизни выше любых политических мотивов».
Иранцы, понимая, видимо, в какую тяжелую ситуацию они попали, пригласили к сотрудничеству специалистов Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB), Совет по безопасности на транспорте Канады (TSB), а также представителей компании Boeing как производителя судна. Украинские специалисты уже работают на месте происшествия. С учетом нынешних отношений с США и отсутствием дипломатических отношений с Канадой, это очень знаменательный шаг иранских властей. Напомним, из 176 погибших 138 направлялись в Канаду, 63 из них были канадскими гражданами, остальные жили или учились в Канаде. Поскольку у Тегерана нет прямого авиационного сообщения с этой страной, канадцы летают в Иран через Киев.
Несмотря на сообщения о том, что причиной крушения, похоже, стали зенитные ракеты, вопросов меньше не становится. Украинский лайнер стал 28 самолетом, который находился в воздушном пространстве тегеранского аэропорта с момента удара иранских ракет по американским базам. Каким образом приведенные в боевую готовность силы ПВО Ирана могли спутать гражданский самолет, медленно набиравший высоту со стороны аэропорта, с военной целью и отдать приказ на его уничтожение – большая загадка. Участие международных специалистов в расследовании и видимая готовность к прозрачности и сотрудничеству с иранской стороны обещают дать ответы на некоторые вопросы. Но они все равно останутся: к Дональду Трампу, чье решение резко обострить отношение с Ираном, убив генерала Касема Сулеймани, привело к массовым паническим ожиданиям, и к иранскому руководству, чья политика в регионе постоянно оборачивается все новыми жертвами, в большинстве своем совершенно безвинными.