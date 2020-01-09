Трагедия с гибелью украинского рейса 752, летевшего из Тегерана в Киев, выходит на новый уровень. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, ссылаясь на данные разведки, заявил, что самолет был сбит зенитными ракетами иранской ПВО.

Ранее неназванные источники в американском разведывательном и оборонном сообществе рассказали журналистам нескольких изданий, что по украинскому лайнеру были выпущены две ракеты «земля-воздух». Президент Трамп сообщил о своих сомнениях, что трагедия была следствием технической неисправности.

Журналисты The New York Times и расследовательской группы Bellingcat проанализировали любительское видео, на котором видно поражение крупного объекта выстрелами с земли, и пришли к выводу, что это реальная запись обстрела украинского самолета в пригороде Тегерана, с привязкой к конкретному месту.

О том, что за катастрофой могло быть внешнее воздействие, свидетельствовали снимки фюзеляжа с характерными отверстиями, так и отсутствие следов пожара на двигателях, отказ которых назывался сначала в качестве главной версии. Современный самолет, а Boeing 737-800 2016 года производства принадлежит именно к таким, очень тяжело «уронить». Самые серьезные неполадки двигателей и бортовых систем не приводят к мгновенному падению, у экипажа остается время и способы посадить машину. Здесь же все произошло в считанные секунды и сопровождалось потерей связи с землей. Между тем до заявления Трюдо официальные лица удерживались от категоричных выводов о том, что произошло ранним иранским утром.