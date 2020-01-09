Черные ящики украинского Boeing вскроют уже сегодня

Сегодня, 10 января, будут вскрыты бортовые самописцы разбившегося в Тегеране Boeing «Международных авиалиний Украины». Об этом сообщил глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар.

Процедура состоится в лаборатории аэропорта Мехрабад в Тегеране. По данным агентства IRNA, если стране не удастся извлечь данные, то она обратится к России, Франции, Канаде или Украине.

Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение на юге Тегерана практически сразу после вылета из иранского аэропорта. Причиной назвали возгорание двигателя. На борту находилось 176 человек — все они погибли.