Убийца 10-летней Нармин признал свою вину

Задержан подозреваемый в убийстве пропавшей без вести и затем убитой 10-летней Нармин Гулиевой в селе Дондар Гушчу Товузского района. Об этом говорится в совместном заявлении Генпрокуратуры и МВД Азербайджана, поступившем в редакцию haqqin.az.

Оперативно-следственная группа, состоящая из сотрудников МВД, СГБ и Генпрокуратуры, провела неотложные следственные и оперативно-розыскные мероприятия по раскрытию убийства 10-летней Нармин Гулиевой, в результате которых в качестве подозреваемого в совершении этого тяжкого преступления был задержан и привлечен к следствию житель села Дондар Гушчу безработный 47-летний Илькин Сулейманов.

По делу были допрошены многочисленные свидетели, проведены судебно-медицинские, судебно-биологические, судебно-химические экспертизы, а также другие необходимые следственные мероприятия.

В ходе следственных мер у входной двери в доме Сулейманова, и на искусственном каменном покрытии во дворе, на покрывале кровати и занавеске в комнате, где содержалась Нармин Гулиева, были обнаружены пятна, похожие на кровь. Также в качестве вещественных доказательств были изъяты другие предметы, представляющие важное значение для следствия.

В присутствии своего защитника Илькин Сулейманов в ходе допроса полностью признался в совершении преступления.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия по делу.