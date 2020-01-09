Эльман Рустамов о валютных резервах Азербайджана

Центробанк Азербайджана не использует валютные резервы для поддержания стабильного курса маната, наоборот, изымает иностранную валюту с рынка. Как сообщает Report, об этом сказал председатель регулятора Эльман Рустамов на встрече с предпринимателями.

"В результате валютные резервы как ЦБА, так и Азербайджана растут, резервы страны уже превысили 51 млрд долларов. Это в пять раз превышает внешний долг страны, и эквивалентно годовому объему ВВП", - сказал он.