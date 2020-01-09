АФФА пожизненно наказала бывшего футболиста «Карабаха»

Сегодня Дисциплинарный комитет Ассоциации назвал имена еще трех человек, которые пожизненно отстранены от футбольной деятельности. Им также запрещено посещение матчей, тренировок и других футбольных мероприятий.

Среди отстраненных известный в прошлом футболист «Карабаха» Намик Юсифов, бывший игрок команды «Сабаил-2» Джейхун Гулиев, а также администратор «Сабаил-2», бывший администратор юношеской (U-19) сборной Азербайджана Кямран Акперов.

Расследование продолжается. Не исключено, что в скором времени будут обнародованы новые имена людей, занимающихся манипуляциями футбольными результатами.