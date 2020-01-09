Упразднен тендер по ANS ÇM имени Чингиза Мустафаева
Национальный совет по телерадиовещанию принял решение об отмене ранее объявленного тендера на продажу радиочастоты, связанной с именем Национального героя Азербайджана, одного из основоположников национальной репортерской школы Чингиза Мустафаева. Об этом haqqin.az стало известно из информированных источников.
Речь идет о легендарной радиостанции ANS ÇM – 102 FM, которая когда-то была самой популярной в стране.
Напомним, что информация о проведении тендера на продажу радиочастоты вызвала серьезную озабоченность у общественности страны.
Тогда в редакцию haqqin.az поступило обращение представителей творческой интеллигенции, известных ученых, писателей, журналистов, композиторов, деятелей культуры, знаменитых общественных деятелей, которые выразили обеспокоенность судьбой радиостанции, носящей имя Национального героя.
Семья Национального героя Чингиза Мустафаева приветствовала решение об отмене тендера на продажу радиочастоты 102 FM и выразила благодарность президенту Ильхаму Алиеву, первому вице-президенту Мехрибан Алиевой, а также всем подписавшим известное обращение представителям интеллигенции за то, что не позволили некоторым силам перечеркнуть историю страны.