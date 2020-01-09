В Азербайджане создана Федерация спортивных журналистов

Сегодня в административном здании Национального олимпийского комитета Азербайджана прошло собрание, посвященное созданию в стране новой организации для представителей спортивных медиа – Федерации спортивных журналистов Азербайджана.

Руководить новой организацией будет Габиль Мехтиев. В состав Совета правления Федерации вошли известные азербайджанские журналисты, а также представители НОК и Министерства молодежи и спорта.

Говоря о целях и задачах Федерации, Габиль Мехтиев отметил первоочередную необходимость поднять уровень отечественных спортивных СМИ, которые, по общему мнению, испытывают сегодня большие проблемы.