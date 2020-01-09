Рашид Нургалиев едет успокаивать абхазов

Источник в силовых структурах Абхазии анонсировал прибытие в непризнанную республику заместителя секретаря Совбеза России Рашида Нургалиева. Об этом сообщает «Sputnik Абхазия».

В прошлый раз Нургалиев посещал Абхазию в июне 2019 года. Он проводил встречу с «президентом» Раулем Хаджимбой. График Нургалиева в Абхазии неизвестен.

В качестве основной задачи его поездки называется помощь в урегулировании политического кризиса в непризнанной республике.

9 января оппозиция заблокировала здания президентской администрации и парламента непризнанной республики в Сухуми. В ответ на это президент Абхазии пригрозил ввести режим чрезвычайного положения, если ситуация с протестами не нормализуется. Он попросил граждан сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.