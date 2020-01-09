В Азербайджане запустят систему мгновенных платежей

Центральный банк Азербайджана планирует в 2020 году запустить систему мгновенных платежей, заявил председатель правления банка Эльман Рустамов.

«Развитие и модернизация платежных систем, применение новейших технологий и платформ, в том числе технологий блокчейна, является одним из приоритетов для Центробанка. В целом, в этом году мы намерены осуществлять инвестиции в такие проекты, а также в IT-инфраструктуру», - сказал Рустамов в пятницу на встрече с предпринимателями и представителями банковского сектора.

По его словам, в этом году ЦБА запустит систему мгновенных платежей, которая позволит юридическим и физическим лицам проводить операции в режиме 24/7/365. «Эта система будет выгодна и для бизнеса, и для банков», - отметил он.

Рустамов добавил, что число безналичных транзакций в Азербайджане в 2019 году увеличилось на 41%, удельный вес таких операций в общем объеме платеже составляет 20%.