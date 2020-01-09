Убийца 10-летней Нармин – интеллигент, полиглот, сын физика

Отдел информации 18:06

Как уже сообщалось, сегодня задержан убийца жительницы села Дондар Гушчу Товузского района 10-летней Нармин Гулиевой, которая пропала 21 ноября прошлого года, и обгоревшее тело которой было найдено вечером 6 января. Это житель того же села 47-летний Илькин Сулейманов – сосед семьи Гулиевых. Именно он «обнаружил» тело девочки и сообщил об этом ее родителям. «Илькин вышел на улицу покурить и увидел, что под соседским забором что-то горит. Он подумал, что может начаться пожар и позвал соседей. А сам в это время засыпал огонь песком. И только потом увидел, что это тело ребенка и вызвали полицию», - рассказывал ничего не подозревавший отец девочки Шариф Гулиев.

А дядя девочки заявил, что ни в чем не подозревал Илькина Сулейманова. «Между домом Шарифа и домом Илькина всего 500-600 метров. Они учились вместе и у них хорошие отношения. Никто в деревне не скажет, что Илькин плохой человек», - так сказал тогда дядя убитой девочки. Известно, что Илькин Сулейманов холост, имеет высшее образование, говорит на трех языках (азербайджанском, русском и английском). Учился и работал в России, но в последние годы проживал с родителями. Его отец – директор школы. Все это время похититель прятал девочку в большом доме на территории села, который принадлежит его семье, но в нем никто не живет. Корреспондент haqqin.az побеседовала с жителями села. Они говорят, что были шокированы, когда узнали, что убийца маленькой девочки их односельчанин. Жители села говорят, что Илькин Сулейманов жил вместе с родителями, и если он два месяца держал дома похищенного ребенка, то его родители также должны ответить за это преступление. «Илькин Сулейманов жил с родителями. Его отец долгие годы преподавал физику, а сейчас он прикован к постели. Его мать – домохозяйка, которая уже длительное время ухаживает за больным мужем. Ничто не могло бы быть утаено от нее. Невозможно, чтобы родители Илькина не знали о том, что он похитил ребенка, если он держал девочку дома», - говорит один из жителей села.